在售 - Brampton, Canada - ¥12,734,974 免费询盘

在售 查看所有图片 关闭 2519-2547 Embleton Rd - ¥12,734,974

Brampton, L6Y 0E8 - Canada 2519-2547 Embleton Rd 约¥12,734,974 原货币价格 $2,010,066 独立家庭住宅 详情 3 卧室

1 浴室 (1 全卫) 房产描述 Huge Investment Opportunity! Rare 3.72 Acre corner parcel of land. Two Lots combined with 2 detached ranch bungalows & two 2 car Garages & Garden Center Nursery. 30 Car Parking. Zoning allows Commercial. Huge Future Subdivision Potential! $2,599,000!! 联系方式 分部： RE/MAX West Realty Inc. Brokerage 了解更多信息 代理经纪: Frank Leo (416)917-5466 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间