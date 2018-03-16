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在售 - Brampton, Canada - ¥12,734,974
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Brampton, L6Y 0E8 - Canada

2519-2547 Embleton Rd

约¥12,734,974
原货币价格 $2,010,066
独立家庭住宅

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  • 3
    卧室
  • 1
    浴室 (1 全卫)

房产描述

Huge Investment Opportunity! Rare 3.72 Acre corner parcel of land. Two Lots combined with 2 detached ranch bungalows & two 2 car Garages & Garden Center Nursery. 30 Car Parking. Zoning allows Commercial. Huge Future Subdivision Potential! $2,599,000!!

上市日期: 2017年8月23日

联系方式

分部：
RE/MAX West Realty Inc. Brokerage
代理经纪:
Frank Leo
(416)917-5466

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