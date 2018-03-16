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在售 - Westhampton Beach, NY, United States - ¥15,832,664
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Westhampton Beach, NY, 11978 - United States

3 Stacy Dr

约¥15,832,664
原货币价格 $2,499,000
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  • 4
    卧室
  • 5
    浴室 (5 全卫)
  • 2500
    平方英尺 (42689.0 平方英尺)

房产描述

Beautiful Contemporary Home With Pool And Tennis. Only Moments To Westhampton Beach Town And Its Gorgeous Beaches.

MLS ID: 2984801

联系方式

分部：
Douglas Elliman Real Estate
代理经纪:
Jean-Marc Zarka
631.288.6244

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