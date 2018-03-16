在售 - Westhampton Beach, NY, United States - ¥15,832,664 免费询盘

Westhampton Beach, NY, 11978 - United States 3 Stacy Dr 约¥15,832,664 原货币价格 $2,499,000 其他 详情 4 卧室

5 浴室 (5 全卫)

2500 平方英尺 (42689.0 平方英尺) 房产描述 Beautiful Contemporary Home With Pool And Tennis. Only Moments To Westhampton Beach Town And Its Gorgeous Beaches. 联系方式 分部： Douglas Elliman Real Estate 了解更多信息 代理经纪: Jean-Marc Zarka 631.288.6244 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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