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在售 - Out Of Area Town, NY, United States - ¥9,820,180
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Out Of Area Town, NY, 10469 - United States

2710 Lurting

约¥9,820,180
原货币价格 $1,550,000
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  • 7
    卧室
  • 4.5
    浴室 (4 全卫, 1 半卫)

房产描述

Bronx. Brand New Spacious And Sunny 2 Family House 7 Beds 4.5 Bath Balcony Porch Back Yard First Floor Apartment Has An Att Garage Outside 6 Spots For Parking. Near Highways And Easy Transportation To All.

MLS ID: 2984522

联系方式

分部：
Douglas Elliman Real Estate
代理经纪:
Dalia Hodes
516.466.2100

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