在售 - Henderson, NV, United States - ¥9,503,400 免费询盘

Henderson, NV, 89011 - United States 32 Via Siena 约¥9,503,400 原货币价格 $1,500,000 独立家庭住宅 详情 4 卧室

4 浴室 (4 全卫)

5237 平方英尺 (0.33 英亩) 房产描述 联系方式 分部： RE/MAX UNLIMITED 代理经纪: Kendra Rich 7024037933 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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