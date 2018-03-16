高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Henderson, NV, United States - ¥9,503,400
免费询盘

Henderson, NV, 89011 - United States

32 Via Siena

约¥9,503,400
原货币价格 $1,500,000
独立家庭住宅

详情

  • 4
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 5237
    平方英尺 (0.33 英亩)

房产描述

MLS ID: 1946729

联系方式

分部：
RE/MAX UNLIMITED
代理经纪:
Kendra Rich
7024037933

联系方式

分部：
RE/MAX UNLIMITED
代理经纪:
Kendra Rich
7024037933

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_