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在售 - Pokfulam, Hong Kong - ¥37,980,306
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Pokfulam, Hong Kong

约¥37,980,306
原货币价格 $5,994,745
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  • 3
    卧室
  • 2.5
    浴室 (2 全卫, 1 半卫)

房产描述

Contemporary low-rise apartment with private terrace at Pokfulam waterfront

MLS ID: F1711140839700014

联系方式

分部：
Landscope
代理经纪:
Stephen Chan
+852 90933381

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