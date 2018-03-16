在售 - Pokfulam, Hong Kong - ¥37,980,306 免费询盘

Pokfulam, Hong Kong 约¥37,980,306 原货币价格 $5,994,745 其他 详情 3 卧室

2.5 浴室 (2 全卫, 1 半卫) 房产描述 Contemporary low-rise apartment with private terrace at Pokfulam waterfront 联系方式 分部： Landscope 了解更多信息 代理经纪: Stephen Chan +852 90933381 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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