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在售 - Stanley, Hong Kong - ¥84,849,621
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Stanley, Hong Kong

约¥84,849,621
原货币价格 $13,392,515
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  • 3
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)

房产描述

Commodious sea view duplex with private terrace

MLS ID: F1711140839700012

联系方式

分部：
Landscope
代理经纪:
Louis Wong
+852 98716828

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