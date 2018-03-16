在售 - Stanley, Hong Kong - ¥84,849,621 免费询盘

Stanley, Hong Kong 约¥84,849,621 原货币价格 $13,392,515 其他 详情 3 卧室

2 浴室 (2 全卫) 房产描述 Commodious sea view duplex with private terrace 联系方式 分部： Landscope 了解更多信息 代理经纪: Louis Wong +852 98716828 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间