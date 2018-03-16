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在售 - Cascais, Portugal - ¥9,892,014
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Cascais, Portugal

约¥9,892,014
原货币价格 $1,561,338
公寓

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  • 2
    卧室
  • 1399
    平方英尺

房产描述

MLS ID: F1711141040700004

联系方式

分部：
Porta da Frente
代理经纪:
Rafael Ascenso
(+351) 21 4826830

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