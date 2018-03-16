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在售 - Savannah, United States - ¥8,216,639
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Savannah, 38361 - United States

4660 Coffee Landing Rd.

约¥8,216,639
原货币价格 $1,296,900
农场/农庄

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  • 397.0
    英亩

房产描述

CHALK CREEK CATTLE FARM IS A BEAUTIFUL RANCH AND IS AN IDEAL LOCATION AS A LEGACY PROPERTY. IT BOASTS AN OUTSTANDING LOCATION TO BUILD A DREAM HOME. CURRENT OWNER RUNS ABOUT 100 HEAD OF CATTLE ON THE FARM. PRESENTLY A CARE TAKER STAYS AT THE RANCH. THE PROPERTY IS ABOUT 10 MINUTES FROM DOWNTOWN SAVANNAH AND ONLY A COUPLE OF MINUTES FROM THE TENNESSEE RIVER. TURKEY AND DEER ARE VERY PREVALENT IN THE AREA AND BIG BUCKS GROW HEAVY IN THE TENNESSEE BOTTOMS. THIS PROPERTY IS FENCED AND CROSS FENCED AND HAS PLENTY OF PONDS AND A NICE CREEK. TO SEE TRIPLE C FARM CONTACT BRAD HAWKINS AT 731-610-2473 OR ANY QUESTIONS CALL AS WELL OR EMAIL [Email listed above]( mixed use residential, recreational, farmland, ranch land 386 acre property Savannah, TN 38361 Hardin County turkey waterfowl duck geese whitetail deer small game rabbit squirrel freshwater fishing ATV trails biking trails water sports river barn outbuilding road frontage )

联系方式

经纪公司：
Mossy Oak Properties Dixie Land Wildlife
代理经纪:
Brad Hawkins, Land Specia
(731) 610-2473

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Brad Hawkins, Land Specia
(731) 610-2473

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