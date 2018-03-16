高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Summit, WI, United States - ¥8,235,646
免费询盘

Summit, WI, 53066-9401 - United States

2953 N Golden Lake Rd

约¥8,235,646
原货币价格 $1,299,900
土地

房产特征

  • 临水

    联系方式

    经纪公司：
    RE/MAX SERVICE FIRST
    代理经纪:
    Stacey Guzanick
    2624903696

    联系方式

    经纪公司：
    RE/MAX SERVICE FIRST
    代理经纪:
    Stacey Guzanick
    2624903696

    周边设施

    周边设施
    查看这一地区的更多物业
    联系销售团队
    _