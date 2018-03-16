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在售 - Russia - ¥8,869,840
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Russia

"knyazhe Ozero", Novorizhskoe Highway, 23 Km.

约¥8,869,840
原货币价格 $1,400,000
农场/农庄

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  • 4
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 353.0
    英亩

房产描述

Property in the settlement "Knyazhe Ozero" is offered for Sale

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Moscow - Country properties
+74959810000

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