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在售 查看所有图片 关闭 Marque Sukhumvit 39, Size 194 Sq.m., Fully Fitted - ¥13,809,960

Thailand Marque Sukhumvit 39, Size 194 Sq.m., Fully Fitted 约¥13,809,960 原货币价格 $2,179,740 共管公寓 详情 3 卧室

4 浴室 (4 全卫)

194.0 英亩 房产描述 3 bedrooms and 4 bathrooms plus maid room in Marque Sukhumvit 39 Space for living 194 sq.m.. Fully fitted with private elevator and type C1. 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Knight Frank Thailand +66 (0) 2 643 8223 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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