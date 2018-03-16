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在售 - Thailand - ¥13,809,960
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Thailand

Marque Sukhumvit 39, Size 194 Sq.m., Fully Fitted

约¥13,809,960
原货币价格 $2,179,740
共管公寓

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  • 3
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 194.0
    英亩

房产描述

3 bedrooms and 4 bathrooms plus maid room in Marque Sukhumvit 39 Space for living 194 sq.m.. Fully fitted with private elevator and type C1.

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Knight Frank Thailand
+66 (0) 2 643 8223

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