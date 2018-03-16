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在售 - Newmarket, Canada - ¥9,260,911
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Newmarket, L3X 3E6 - Canada

1017 Nellie Little Cres

约¥9,260,911
原货币价格 $1,461,726
独立家庭住宅

房产描述

Stonehaven Bungalow $1,890,000 Approx. 10 year old bungalow with open concept 10 ft ceilings situated on premium 60 x 170 ft lot with 3 car garage. Call Rocco today! MLS N3952538

上市日期: 2017年10月31日

MLS ID: N3952538

联系方式

分部：
RE/MAX REALTRON REALTY INC., BROKERAGE
代理经纪:
Rocco Racioppo
(905)898-1211

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代理经纪:
Rocco Racioppo
(905)898-1211

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