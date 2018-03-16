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Newmarket, L3X 3E6 - Canada 1017 Nellie Little Cres 约¥9,260,911 原货币价格 $1,461,726 独立家庭住宅 房产描述 Stonehaven Bungalow $1,890,000 Approx. 10 year old bungalow with open concept 10 ft ceilings situated on premium 60 x 170 ft lot with 3 car garage. Call Rocco today! MLS N3952538 联系方式 分部： RE/MAX REALTRON REALTY INC., BROKERAGE 了解更多信息 代理经纪: Rocco Racioppo (905)898-1211 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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