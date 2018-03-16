在售 - Harrisburg, PA, United States - ¥11,844,404 免费询盘

Harrisburg, PA, 17112 - United States 1383 Av Acri Road 约¥11,844,404 原货币价格 $1,869,500 独立家庭住宅 详情 4 卧室

4 浴室 (3 全卫, 2 半卫)

6928 平方英尺 (40.0 英亩) 房产描述 W HANOVER TWP, HARRISBURG... 4 Br, 3 full & 2 half Ba, 7428 total Sq Ft, Wine cellar, complete privacy, 40 Acres, $1,869,500. 联系方式 分部： Lusk & Associates Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: ANNE LUSK (717)291-9101 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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