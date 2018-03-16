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在售 - Harrisburg, PA, United States - ¥11,844,404
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Harrisburg, PA, 17112 - United States

1383 Av Acri Road

约¥11,844,404
原货币价格 $1,869,500
独立家庭住宅

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  • 4
    卧室
  • 4
    浴室 (3 全卫, 2 半卫)
  • 6928
    平方英尺 (40.0 英亩)

房产描述

W HANOVER TWP, HARRISBURG... 4 Br, 3 full & 2 half Ba, 7428 total Sq Ft, Wine cellar, complete privacy, 40 Acres, $1,869,500.

上市日期: 2017年10月19日

MLS ID: 271510

联系方式

分部：
Lusk & Associates Sotheby's International Realty
代理经纪:
ANNE LUSK
(717)291-9101

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Lusk & Associates Sotheby's International Realty
代理经纪:
ANNE LUSK
(717)291-9101

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