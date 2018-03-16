在售 - Lititz, PA, United States - ¥6,937,482 免费询盘

Lititz, PA, 17543 - United States 688 Bent Creek Drive 约¥6,937,482 原货币价格 $1,095,000 独立家庭住宅 详情 5 卧室

4.5 浴室 (4 全卫, 1 半卫)

4311 平方英尺 (0.47 英亩) 房产描述 MANHEIM TOWNSHIP, LITITZ, BENT CREEK... 5 Br, 4.5 Ba, 4,986 Sq Ft, 2 master suites, .47 acres, $1,095,000. 联系方式 分部： Lusk & Associates Sotheby's International Realty 了解更多信息 代理经纪: ANNE LUSK (717)291-9101 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间