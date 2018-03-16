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在售 - Lititz, PA, United States - ¥6,937,482
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Lititz, PA, 17543 - United States

688 Bent Creek Drive

约¥6,937,482
原货币价格 $1,095,000
独立家庭住宅

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  • 5
    卧室
  • 4.5
    浴室 (4 全卫, 1 半卫)
  • 4311
    平方英尺 (0.47 英亩)

房产描述

MANHEIM TOWNSHIP, LITITZ, BENT CREEK... 5 Br, 4.5 Ba, 4,986 Sq Ft, 2 master suites, .47 acres, $1,095,000.

上市日期: 2017年10月6日

MLS ID: 271037

联系方式

分部：
Lusk & Associates Sotheby's International Realty
代理经纪:
ANNE LUSK
(717)291-9101

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Lusk & Associates Sotheby's International Realty
代理经纪:
ANNE LUSK
(717)291-9101

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