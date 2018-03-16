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在售 - Houston, TX, United States - ¥14,571,880
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Houston, TX, 77008 - United States

1215&1217 N Durham Drive

约¥14,571,880
原货币价格 $2,300,000
土地

房产描述

None
Additional Property Details

MLS ID: 93063564

联系方式

经纪公司：
RE/MAX Integrity
代理经纪:
RE/MAX Integrity
(281)370-5100

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