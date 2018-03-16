在售 - Hamilton, Montana, United States - ¥12,481,132 免费询盘

Hamilton, Montana, 59840 - United States 700 Sun Mountain Trail 约¥12,481,132 原货币价格 $1,970,000 独立家庭住宅 详情 6 卧室

5 浴室 (5 全卫)

6554 平方英尺 房产描述



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