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在售 - Darby, Montana, United States - ¥26,926,300
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Darby, Montana, 59829 - United States

4907 Us Highway

约¥26,926,300
原货币价格 $4,250,000
独立家庭住宅

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  • 4
    卧室
  • 5
    浴室 (5 全卫)
  • 6954
    平方英尺

房产描述



MLS ID: 59716

联系方式

经纪公司：
luxaddress
分部：
Flying Hawkes Real Estate
代理经纪:
April Hawkes
406-370-4567 | 406-363-1010

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