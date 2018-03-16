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在售 - Russia - ¥7,216,558
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Russia

"ilichevo", Vyborgskiy District

约¥7,216,558
原货币价格 $1,139,049
农场/农庄

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  • 5
    卧室
  • 3
    浴室 (3 全卫)
  • 380.0
    英亩

房产描述

Property in the settlement "Ilichevo" is offered for Sale

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Saint-Petersburg - Residential properties
+78123632222

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