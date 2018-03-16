在售 - Alpes Maritimes, France - ¥69,779,506 免费询盘

Alpes Maritimes, 06160 - France Cap D'antibes, Alpes Maritimes, Cote D'azur 约¥69,779,506 原货币价格 $11,013,875 土地 详情 30 卧室 房产描述 Residential Project for sale on Cap d'Antibes 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Mark Harvey +44 20 7861 5034 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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