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在售 - Alpes Maritimes, France - ¥69,779,506
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Alpes Maritimes, 06160 - France

Cap D'antibes, Alpes Maritimes, Cote D'azur

约¥69,779,506
原货币价格 $11,013,875
土地

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  • 30
    卧室

房产描述

Residential Project for sale on Cap d'Antibes

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Mark Harvey
+44 20 7861 5034

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