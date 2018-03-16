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在售 - Vaucluse, France - ¥9,996,499
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Vaucluse, 84400 - France

Villars, Vaucluse, Provence

约¥9,996,499
原货币价格 $1,577,830
农场/农庄

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  • 5
    卧室
  • 4
    浴室 (4 全卫)
  • 2583
    平方英尺 (2583.0 平方英尺)

房产描述

Beautifully appointed farmhouse for sale in the Luberon

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jack Harris
+44 20 7861 1139

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