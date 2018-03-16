在售 - Thailand - ¥30,508,017 免费询盘

Thailand Natai Beach (25-km. From Phuket Airport) 约¥30,508,017 原货币价格 $4,815,332 详情 5 卧室

5 浴室 (5 全卫) 房产描述 5 bedrooms beach front villa with 180 meters of beachfront 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Phuket +66 (0) 86 627 9063 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间