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在售 - Thailand - ¥30,508,017
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Thailand

Natai Beach (25-km. From Phuket Airport)

约¥30,508,017
原货币价格 $4,815,332

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  • 5
    卧室
  • 5
    浴室 (5 全卫)

房产描述

5 bedrooms beach front villa with 180 meters of beachfront

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Phuket
+66 (0) 86 627 9063

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