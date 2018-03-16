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Vaucluse, 84220 - France Roussillon, Vaucluse, Provence 约¥10,937,349 原货币价格 $1,726,332 联排别墅 详情 6 卧室

6 浴室 (6 全卫)

3369 平方英尺 (3369.0 平方英尺) 房产描述 Pretty property for sale in Roussillon with magnificent views 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Jack Harris +44 20 7861 1139 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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