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在售 - Vaucluse, France - ¥10,937,349
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Vaucluse, 84220 - France

Roussillon, Vaucluse, Provence

约¥10,937,349
原货币价格 $1,726,332
联排别墅

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  • 6
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)
  • 3369
    平方英尺 (3369.0 平方英尺)

房产描述

Pretty property for sale in Roussillon with magnificent views

联系方式

经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Jack Harris
+44 20 7861 1139

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