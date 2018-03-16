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1050 - Belgium

Bruxelles

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联排别墅

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  • 8
    卧室
  • 6
    浴室 (6 全卫)
  • 9688
    平方英尺 (9688.0 平方英尺)

房产描述

Beautiful mansion for sale in Bruxelles

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经纪公司：
Knight Frank
代理经纪:
Mark Harvey
+44 20 7861 5034

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