在售 - Vaucluse, France - ¥12,505,429 免费询盘

Vaucluse, 84480 - France Bonnieux, Vaucluse, Provence 约¥12,505,429 原货币价格 $1,973,835 农场/农庄 详情 5 卧室

4 浴室 (4 全卫)

2045 平方英尺 (2045.0 平方英尺) 房产描述 Lovely farmhouse for sale in Bonnieux surrounded by vineyards 联系方式 经纪公司： Knight Frank 了解更多信息 代理经纪: Jack Harris +44 20 7861 1139 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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