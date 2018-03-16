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在售 - Mankato, MN, United States - ¥17,894,458
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Mankato, MN, 56001 - United States

Xxx Adams

约¥17,894,458
原货币价格 $2,824,430
土地

房产描述

16+ acres of very visible land from Hwy 14. New Adams Street extension goes right on the South side of property. Assessments are paid for the new road.

房产特征

  • 临水

    上市日期: 2011年2月10日

    联系方式

    经纪公司：
    RE/MAX DYNAMIC AGENTS
    代理经纪:
    Dennis Terrell
    5073852114

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    经纪公司：
    RE/MAX DYNAMIC AGENTS
    代理经纪:
    Dennis Terrell
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