在售 - Mankato, MN, United States - ¥17,894,458 免费询盘

Mankato, MN, 56001 - United States Xxx Adams 约¥17,894,458 原货币价格 $2,824,430 土地 房产描述 16+ acres of very visible land from Hwy 14. New Adams Street extension goes right on the South side of property. Assessments are paid for the new road. 房产特征 临水 联系方式 经纪公司： RE/MAX DYNAMIC AGENTS 了解更多信息 代理经纪: Dennis Terrell 5073852114 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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