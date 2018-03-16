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在售 - Erin, Canada - ¥6,369,938
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Erin, N0B 1T0 - Canada

160 Main Street

约¥6,369,938
原货币价格 $1,005,420
多家庭住宅

房产描述

GORGEOUS NATURAL STONE HOME New high quality constructed home. Built as a potential income property or 2 full family homes. $1,300,000

上市日期: 2017年11月10日

MLS ID: X3958330

联系方式

分部：
McEnery Real Estate Inc. Brokerage
代理经纪:
Bryce McEnery
(519)994-0550

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