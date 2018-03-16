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Erin, N0B 1T0 - Canada 160 Main Street 约¥6,369,938 原货币价格 $1,005,420 多家庭住宅 房产描述 GORGEOUS NATURAL STONE HOME New high quality constructed home. Built as a potential income property or 2 full family homes. $1,300,000 联系方式 分部： McEnery Real Estate Inc. Brokerage 了解更多信息 代理经纪: Bryce McEnery (519)994-0550 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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