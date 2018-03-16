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在售 查看所有图片 关闭 1655 Cumberland Terrace - ¥9,180,284

Glendale, CA, 91202 - United States 1655 Cumberland Terrace 约¥9,180,284 原货币价格 $1,449,000 独立家庭住宅 详情 3 卧室

2 浴室 (2 全卫) 房产描述 Open floor plan with 3 bedrooms, 2 baths and media room. Salt water infinity pool and spa along with awesome views of Glendale and Los Angeles make this the perfect home for entertaining. 联系方式 分部： Coldwell Banker Pasadena 了解更多信息 代理经纪: Todd Mangiafico (323)359-9700 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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