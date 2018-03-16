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在售 - Glendale, CA, United States - ¥9,180,284
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Glendale, CA, 91202 - United States

1655 Cumberland Terrace

约¥9,180,284
原货币价格 $1,449,000
独立家庭住宅

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  • 3
    卧室
  • 2
    浴室 (2 全卫)

房产描述

Open floor plan with 3 bedrooms, 2 baths and media room. Salt water infinity pool and spa along with awesome views of Glendale and Los Angeles make this the perfect home for entertaining.

上市日期: 2017年10月30日

联系方式

分部：
Coldwell Banker Pasadena
代理经纪:
Todd Mangiafico
(323)359-9700

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