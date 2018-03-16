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在售 - Zionsville, United States - ¥8,204,602
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Zionsville, 46077 - United States

6600 Montana Springs Drive

约¥8,204,602
原货币价格 $1,295,000

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  • 5
    卧室
  • 4.5
    浴室 (4 全卫, 1 半卫)
  • 6853
    平方英尺

房产描述

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上市日期: 2017年11月10日

MLS ID: 21523983

联系方式

分部：
CENTURY21 Rasmussen Co., Inc.
代理经纪:
Larry Rasmussen
3178446306

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Larry Rasmussen
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