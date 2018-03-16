在售 - Zionsville, United States - ¥8,204,602 免费询盘

Zionsville, 46077 - United States 6600 Montana Springs Drive 约¥8,204,602 原货币价格 $1,295,000 详情 5 卧室

4.5 浴室 (4 全卫, 1 半卫)

6853 平方英尺 房产描述 LOOKING FOR PRIVACY? BUILD YOUR DREAM HOME ON THIS 1.91 ACRE BEAUTIFUL WOODED CUL-DE-SAC LOT WITH HAVENCREST HOMES! HAVENCREST HOMES HAS THE EDGE ON FINE QUALITY CUSTOM BUILT HOMES. MEET WITH THE BUILDER AND PLAN OUT YOUR DREAM HOME! ONE OF ONLY 18 LOTS IN THE SHANNON SPRINGS NEIGHBORHOOD! ***PICTURES AND ROOM DIMENSIONS ARE FROM THE HAVENCREST BUILDERS 2017 HOME-A-RAMA HOME - THESE OPTIONS ARE AVAILABLE FOR YOUR NEW HOME*** THE HOME-A-RAMA HOME BY HAVENCREST BUILDERS IN IN WESTFIELD - 18464 IDLEWIND COURT, 46074. 联系方式 分部： CENTURY21 Rasmussen Co., Inc. 了解更多信息 代理经纪: Larry Rasmussen 3178446306 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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