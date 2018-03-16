在售 - Destin, FL, United States - ¥13,304,760 免费询盘

在售 查看所有图片 关闭 Lots 1-6 Peacock Point Dr. - ¥13,304,760

Destin, FL, 32541 - United States Lots 1-6 Peacock Point Dr. 约¥13,304,760 原货币价格 $2,100,000 土地 房产描述 Peacock's Point An investor's opportunity! Development comprised of 6 choice waterfront lots facing Joe's Bayou and Choctawhatchee Bay. $2,100,000 联系方式 分部： RE/MAX Southern Realty 了解更多信息 代理经纪: Matthew Williams (850)259-6288 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间