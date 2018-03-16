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在售 - Destin, FL, United States - ¥13,304,760
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Destin, FL, 32541 - United States

Lots 1-6 Peacock Point Dr.

约¥13,304,760
原货币价格 $2,100,000
土地

房产描述

Peacock's Point An investor's opportunity! Development comprised of 6 choice waterfront lots facing Joe's Bayou and Choctawhatchee Bay. $2,100,000

上市日期: 2013年2月26日

MLS ID: 578655

联系方式

分部：
RE/MAX Southern Realty
代理经纪:
Matthew Williams
(850)259-6288

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Matthew Williams
(850)259-6288

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