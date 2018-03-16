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Sparta, TN, 38583 - United States 327 Turn Table 约¥11,720,860 原货币价格 $1,850,000 商业楼 详情 150000 平方英尺 (16.38 英亩) 房产描述 150,000SF OF OPEN WAREHOUSE SPACE WITH SIX LOADING DOCK DOORS AND HI-BAY LIGHTING. DRY SPRINKLER SYSTEM INSTALLED. ELECTRIC & WATER SUPPLIED BY THE CITY OF SPARTA. 联系方式 分部： ERG Elite Realty Group 了解更多信息 代理经纪: Diana Birdwell-Verble (931)836-1490x224 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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