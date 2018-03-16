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在售 - Sparta, TN, United States - ¥11,720,860
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Sparta, TN, 38583 - United States

327 Turn Table

约¥11,720,860
原货币价格 $1,850,000
商业楼

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  • 150000
    平方英尺 (16.38 英亩)

房产描述

150,000SF OF OPEN WAREHOUSE SPACE WITH SIX LOADING DOCK DOORS AND HI-BAY LIGHTING. DRY SPRINKLER SYSTEM INSTALLED. ELECTRIC & WATER SUPPLIED BY THE CITY OF SPARTA.

上市日期: 2009年6月23日

MLS ID: 123050

联系方式

分部：
ERG Elite Realty Group
代理经纪:
Diana Birdwell-Verble
(931)836-1490x224

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代理经纪:
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