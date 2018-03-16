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在售 - Baxter, TN, United States - ¥7,602,720
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Baxter, TN, 38544 - United States

8.07 Ac Nashville Hwy

约¥7,602,720
原货币价格 $1,200,000
土地

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  • 8.07
    英亩

房产描述

PRIME COMMERCIAL WITH HIGH VISIBILITY NEXT TO DOLLAR GENERAL STORE IN BAXTER. OVER 800 FT OF FRONTAGE ON HWY 56. CITY WATER AND SEWER INSTALLED. ENDLESS POSSIBILITIES!

上市日期: 2009年1月8日

MLS ID: 138431

联系方式

分部：
First Realty Company
代理经纪:
Sandra Martin
(931)265-3966

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