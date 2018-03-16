在售 - Abaco, The Bahamas - ¥24,075,280 免费询盘

Abaco, The Bahamas 约¥24,075,280 原货币价格 $3,800,000 土地 房产描述 Over 88 acres of vacant land with 2,496 linear feet of Sea of Abaco frontage and 1,400 linear feet of highway frontage. The property enjoys elevations to 30 feet and is situated just 2 miles north of Treasure Cay. 联系方式 分部： H G Christie Ltd 了解更多信息 代理经纪: Vicky Knowles-Andrews +1 242 322 1041 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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