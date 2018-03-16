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在售 - Abaco, The Bahamas - ¥24,075,280
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Abaco, The Bahamas

约¥24,075,280
原货币价格 $3,800,000
土地

房产描述

Over 88 acres of vacant land with 2,496 linear feet of Sea of Abaco frontage and 1,400 linear feet of highway frontage. The property enjoys elevations to 30 feet and is situated just 2 miles north of Treasure Cay.

MLS ID: F1305091616706552

联系方式

分部：
H G Christie Ltd
代理经纪:
Vicky Knowles-Andrews
+1 242 322 1041

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