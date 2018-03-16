在售 - Grand Bahama, The Bahamas - ¥6,969,160 免费询盘

在售 查看所有图片 关闭 Grand Bahama, GB - ¥6,969,160

Grand Bahama, The Bahamas 约¥6,969,160 原货币价格 $1,100,000 土地 房产描述 21 Acres of beautiful, pristine sandy beachfront. With over 500ft. of waterfrontage, this property is ideal for a small private resort or cottage development. The land runs from road to sea. Additional property is available and may be negotiated. 联系方式 分部： H G Christie Ltd 了解更多信息 代理经纪: Chiara Petrucci +1 242 351 8501 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间