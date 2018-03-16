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在售 - Grand Bahama, The Bahamas - ¥6,969,160
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Grand Bahama, The Bahamas

约¥6,969,160
原货币价格 $1,100,000
土地

房产描述

21 Acres of beautiful, pristine sandy beachfront. With over 500ft. of waterfrontage, this property is ideal for a small private resort or cottage development. The land runs from road to sea. Additional property is available and may be negotiated.

MLS ID: F1305091616706540

联系方式

分部：
H G Christie Ltd
代理经纪:
Chiara Petrucci
+1 242 351 8501

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