高端地产新闻
新建楼盘
ENGLISHESPAÑOL
在售 - Grand Bahama, The Bahamas - ¥16,472,560
免费询盘

Grand Bahama, The Bahamas

约¥16,472,560
原货币价格 $2,600,000
土地

房产描述

Rare opportunity to acquire beautiful beachfront home site in the prestigious Lucayan Beach neigbourhood just a short walk to Our Lucaya Resort. Over 160 feet of sandy beachfront and almost an acre of land.

MLS ID: F1305091616706154

联系方式

分部：
H G Christie Ltd
代理经纪:
Chiara Petrucci
+1 242 351 8501

联系方式

分部：
H G Christie Ltd
代理经纪:
Chiara Petrucci
+1 242 351 8501

周边设施

周边设施
查看这一地区的更多物业
联系销售团队
_