在售 - Grand Bahama, The Bahamas - ¥16,472,560 免费询盘

Grand Bahama, The Bahamas 约¥16,472,560 原货币价格 $2,600,000 土地 房产描述 Rare opportunity to acquire beautiful beachfront home site in the prestigious Lucayan Beach neigbourhood just a short walk to Our Lucaya Resort. Over 160 feet of sandy beachfront and almost an acre of land. 联系方式 分部： H G Christie Ltd 了解更多信息 代理经纪: Chiara Petrucci +1 242 351 8501 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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