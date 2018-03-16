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Andros, The Bahamas 约¥16,472,560 原货币价格 $2,600,000 土地 房产描述 Two parcels of land with 500 ft. of ocean frontage in Andros. 联系方式 分部： H G Christie Ltd 了解更多信息 代理经纪: John Christie +1 242 322 1041 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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