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在售 - Andros, The Bahamas - ¥16,472,560
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Andros, The Bahamas

约¥16,472,560
原货币价格 $2,600,000
土地

房产描述

Two parcels of land with 500 ft. of ocean frontage in Andros.

MLS ID: F1305091616706505

联系方式

分部：
H G Christie Ltd
代理经纪:
John Christie
+1 242 322 1041

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John Christie
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