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Grand Bahama, The Bahamas 约¥8,236,280 原货币价格 $1,300,000 土地 房产描述 Prime Commercial Beachfront located near Running Mon Inlet in area of better homes and condos. Ideal location for condo or hotel development. This property offers 200ft of water frontage and over an acre of land. 联系方式 分部： H G Christie Ltd 了解更多信息 代理经纪: Chiara Petrucci +1 242 351 8501 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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