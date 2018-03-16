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在售 - Grand Bahama, The Bahamas - ¥8,236,280
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Grand Bahama, The Bahamas

约¥8,236,280
原货币价格 $1,300,000
土地

房产描述

Prime Commercial Beachfront located near Running Mon Inlet in area of better homes and condos. Ideal location for condo or hotel development. This property offers 200ft of water frontage and over an acre of land.

MLS ID: F1305091616706545

联系方式

分部：
H G Christie Ltd
代理经纪:
Chiara Petrucci
+1 242 351 8501

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