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在售 - Grand Bahama, The Bahamas - ¥31,678,000
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Grand Bahama, The Bahamas

约¥31,678,000
原货币价格 $5,000,000
土地

房产描述

Rare opportunity to own over 1,000 feet of lovely sandy beach in East End. Acreage is almost 2,800 feet deep with great potential for a gated community or a small resort.

MLS ID: F1305091616707863

联系方式

分部：
H G Christie Ltd
代理经纪:
Naisha Russell
+1 242 351 8501

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