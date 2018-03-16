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Grand Bahama, The Bahamas 约¥31,678,000 原货币价格 $5,000,000 土地 房产描述 Rare opportunity to own over 1,000 feet of lovely sandy beach in East End. Acreage is almost 2,800 feet deep with great potential for a gated community or a small resort. 联系方式 分部： H G Christie Ltd 了解更多信息 代理经纪: Naisha Russell +1 242 351 8501 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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