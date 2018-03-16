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在售 - Berry Islands, The Bahamas - ¥31,678,000
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Berry Islands, The Bahamas

约¥31,678,000
原货币价格 $5,000,000
土地

房产描述

Fabulous 10.41-acre point tract with gorgeous white sandy beach and sparkling azure waters.

Excellent development site.

MLS ID: F1305091616706582

联系方式

分部：
H G Christie Ltd
代理经纪:
John Christie
+1 242 322 1041

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代理经纪:
John Christie
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