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Berry Islands, The Bahamas 约¥31,678,000 原货币价格 $5,000,000 土地 房产描述 Fabulous 10.41-acre point tract with gorgeous white sandy beach and sparkling azure waters.



Excellent development site. 联系方式 分部： H G Christie Ltd 了解更多信息 代理经纪: John Christie +1 242 322 1041 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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