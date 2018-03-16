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在售 - Andros, The Bahamas - ¥24,233,670
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Andros, The Bahamas

约¥24,233,670
原货币价格 $3,825,000
土地

房产描述

Income producing farm land comprising 255 acres of scarified farm land ready for cultivation.

Located just south of San Andros Airport.

Reduced for a quick sale.

MLS ID: F1305091616706119

联系方式

分部：
H G Christie Ltd
代理经纪:
William Christie
+1 242 322 1041

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代理经纪:
William Christie
+1 242 322 1041

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