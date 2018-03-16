在售 - Andros, The Bahamas - ¥24,233,670 免费询盘

Andros, The Bahamas 约¥24,233,670 原货币价格 $3,825,000 土地 房产描述 Income producing farm land comprising 255 acres of scarified farm land ready for cultivation.



Located just south of San Andros Airport.



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联系方式 分部： H G Christie Ltd 了解更多信息 代理经纪: William Christie +1 242 322 1041 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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