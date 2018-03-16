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在售 - Yountville, CA, United States - ¥177,396,800
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Yountville, CA, 94558 - United States

5870 Silverado Trail Silverado Trail

约¥177,396,800
原货币价格 $28,000,000
独立家庭住宅

房产描述

这栋房产坐落于谷底之上且背靠著名的鹿跃酒庄(Stags' Leap Winery)，栅栏围成的隐秘且封闭的区域为您提供绝对的隐私，并能饱览令人惊叹的纳帕谷全景。庄园于近年建成（2005年），包括一套内设三间卧室、三间浴室和2间盥洗室装修典雅的主屋、一间1300平方英尺（约合121平方米）的酒窖、一套内设两间卧室和两间浴室的客房，一套内设三间卧室和两间浴室的员工住房，以及起居室、餐厅和厨房。

上市日期: 2015年2月4日

MLS ID: 21012304

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