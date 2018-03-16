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在售 - Canyon, TX, United States - ¥14,902,851
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Canyon, TX, 79015 - United States

0 Uh 87 S

约¥14,902,851
原货币价格 $2,352,240
土地

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  • 6.0
    英亩

房产描述

+/- 6 acres in a prime retail location! Has views of the Palo Duro Creek Golf Course & of the creek itself. Great potential for restaurant, strip mall & office buildings. Seller will divide to suit. Don't miss out on this great opportunity!!

上市日期: 2012年6月10日

MLS ID: 12-71915

联系方式

分部：
Triangle Realty
代理经纪:
J.T Haynes
(806)681-3421

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