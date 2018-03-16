在售 - Solvang, CA, United States - ¥12,668,032 免费询盘

Solvang, CA, 93463 - United States 2067 Alamo Pintado Road 约¥12,668,032 原货币价格 $1,999,500 独立家庭住宅 详情 3 卧室

2.5 浴室 (2 全卫, 1 半卫)

9.0 英亩 房产描述 Outstanding Ballard Property 3 bedroom, 2.5 bathroom classic Ranch style home on 19.6 acres with private pool and BBQ area. $1,999,500 | 联系方式 分部： Santa Ynez Valley Real Estate Company 了解更多信息 代理经纪: Allan Jones (805)688-5717 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

学校

餐馆/酒吧

便利店/超市

交通 重新设置 重新设置 地图中间