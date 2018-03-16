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在售 - Solvang, CA, United States - ¥12,668,032
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Solvang, CA, 93463 - United States

2067 Alamo Pintado Road

约¥12,668,032
原货币价格 $1,999,500
独立家庭住宅

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  • 3
    卧室
  • 2.5
    浴室 (2 全卫, 1 半卫)
  • 9.0
    英亩

房产描述

Outstanding Ballard Property 3 bedroom, 2.5 bathroom classic Ranch style home on 19.6 acres with private pool and BBQ area. $1,999,500 |

上市日期: 2012年4月27日

联系方式

分部：
Santa Ynez Valley Real Estate Company
代理经纪:
Allan Jones
(805)688-5717

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