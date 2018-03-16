在售 - Paris, France - ¥28,262,899 免费询盘

Paris, 75008 - France 约¥28,262,899 原货币价格 $4,460,966 公寓 详情 5 卧室

1.5 浴室 (1 全卫, 1 半卫)

2906 平方英尺 房产描述 Avenue Marceau. Close to the Place de l'Etoile, on the 1st floor, this 270 sqm apartment features an entrance hall, a living room, a dining room, a kitchen, 5 bedrooms, a bathroom and a shower room. 联系方式 分部： Daniel Féau Conseil Immobilier 了解更多信息 代理经纪: Daniel Féau Commercialisation +33 (0)1 56 88 48 48 周边设施 附近房源 周边设施 重新设置 景点

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