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在售 - Paris, France - ¥28,262,899
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Paris, 75008 - France

约¥28,262,899
原货币价格 $4,460,966
公寓

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  • 5
    卧室
  • 1.5
    浴室 (1 全卫, 1 半卫)
  • 2906
    平方英尺

房产描述

Avenue Marceau. Close to the Place de l'Etoile, on the 1st floor, this 270 sqm apartment features an entrance hall, a living room, a dining room, a kitchen, 5 bedrooms, a bathroom and a shower room.

MLS ID: F1305091616714936

联系方式

分部：
Daniel Féau Conseil Immobilier
代理经纪:
Daniel Féau Commercialisation
+33 (0)1 56 88 48 48

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