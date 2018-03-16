根据房地产门户网站Redfin本周四发布的报告，自2012年市场触底以来，美国房价已经连涨六年，而且2月的同比涨幅创下四年来新高。

上月，美国房屋售价中值较2017年2月上涨8.8%至28万5700美元，刷新自2014年3月以来的最大同比涨幅。

该报告没有单独列出豪宅市场的数据。

Redfin指出，受高需求和低库存之间的不平衡推动，全美房价已经连续72个月上涨。

2018年2月，美国待售房屋为60万7800套，与去年同期相比减少11.4%，表明住房供应连续29个月出现萎缩。

更多资讯: 多伦多豪宅市场受重挫 2018年初同期销量暴跌58%

Redfin首席经济师内拉·理查德森(Nela Richardson)说："在持续的经济增长、合理的购房需求和较低的库存水平等因素的综合作用下，上月房价大幅上涨。"

随着按揭利率不断上调，并于2月达到近三年来的最高水平，买家纷纷加快他们抢购优质房源的脚步。

普通住宅平均需要53天便能找到买主，比2017年2月缩短了一个星期。除此之外，21.1%的房屋成交价高于要价，较去年同期的19.6%有所提升。

在Redfin跟踪的73个住宅市场中，2月份的房价均有不同程度的上涨，并有六个市场取得两位数增长。其中，加州圣荷西的涨幅位列全美第一，房价中值同比飙升34.1%至118万美元。

西雅图成为全美成交速度最快的市场，超过半数的住宅挂牌上市仅八天便签订合同，而去年同期的平均销售周期为12天。

从全国范围来看，房屋销量在很大程度上受供应短缺的限制。Redfin的报告显示，今年2月，全美房屋交易共计16万6100笔，与2017年同期数据相比略微上升0.4%。

关注环域居: