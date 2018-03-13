位置：肯尼亚迪亚尼(Diani)

标价：3亿3000万先令（折合325万美元）

这栋规模宏大的别墅拥有郁郁葱葱的热带花园、绵延60米的原始海滩和一览无余的印度洋美景。

莱坊国际经纪人Anthony Havelock说："在肯尼亚所有的沿海地区当中，迪亚尼算是举世闻名的旅游胜地之一。这里拥有纯净无暇的海滩、海洋生物环绕的美丽珊瑚礁、理想的水上运动和冲浪条件，以及高档酒店、度假村、餐厅和海滩俱乐部等设施。"据他介绍，去年迪亚尼在旅游网站TripAdvisor发布的非洲海滩排行榜中位列第七，其凭借温暖适宜的热带气候成为欧洲游客躲避严寒的绝佳选择。

该物业被称作"Ahana别墅"，开阔的中央庭院包含高大的棕榈树和漂亮的露台，并能眺望私人游泳池、跌水池、景观花园和波澜壮阔的海面。从宽敞的屋顶平台可饱览无与伦比的印度洋美景。

Havelock称，屋内经过精心规划，"高效合理的平面布局实现了空间的充分利用，从而确保整栋住宅和各个房间之间的流畅衔接。"

特色的建筑和设计细节包括典雅的立柱、华丽的大理石地砖和带来充足采光的拱形玻璃大窗等。

Havelock说："这栋别墅非常适合作为私人度假住宅，而且可以轻易改造成一座精品酒店，但前提是获得必要的批准。"

更多资讯: 尽享户外空间的迈阿密费希尔岛奢华公寓

房屋

该物业占地4.85英亩，四周建有围墙。主屋内设五间卧室套房，建筑面积为2万2350平方呎。另有三栋部分完工的双卧小屋和设施齐全的三人间员工宿舍。

设施

除了枝繁叶茂的花园和25米长的游泳池以外，其他配套设施包括船屋、车库（可停放两到三辆车）、备用发电机和洗衣房。

周边

Havelock称，"Ahana别墅"地处迪亚尼海滩的最南端，比邻加鲁海滩(Galu Beach)。

该物业距离购物中心和零售商店仅10分钟路程，而且可方便抵达众多热门餐厅和迪亚尼国际学校(Diani International School)。

附近分布着多个公园和狩猎保护区，如40公里外的辛巴山国家保护区(Shimba Hills National Reserve)，当地栖息着各种野生动物，包括羚羊、长颈鹿、水牛、猎豹和成群结队的大象等。

经纪人：Anthony Havelock, Head of Agency at Knight Frank Kenya

查看房源详情

关注环域居: