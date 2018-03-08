位置：美国南卡罗来纳州帕尔梅托布拉夫(Palmetto Bluff)

标价：198万美元

这栋充满怀旧气息的新建别墅位于一条安静的街道，只见垂坠的细长枝桠上挂满缕缕青苔，复古造型的燃气街灯延伸至道路的尽头。砖砌的入口小径通向摆放着精致摇椅的门廊，低地地区(Lowcountry)典型的悠闲生活和南卡罗来纳州沿海的浪漫风情立刻浮现在眼前。

该物业地处度假社区帕尔梅托布拉夫。业主在重温昔日简朴生活的同时，可以享受现代度假区提供的配套设施以及舒适便捷的体验。

度假区管理公司Montage International住宅部高级副总裁蒂娜·奈克拉森(Tina Necrason)说："当您望向窗外，您会看到孩子们骑车而过，家家户户经常不锁大门，恍惚间有种时光倒流的感觉。"

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这栋别墅采用低地地区传统的建筑样式，同时强调室内外空间的相互融合，反映出社区的整体风格与基调。开放式布局、挑高天花板和宽敞的封闭式门廊保证屋内通透性良好，帮助住户轻松应对酷热难耐的亚热带气候。简洁的室内装潢以白色为主，并搭配砖砌结构和南北战争时期由回收旧松木制成的精美地板，更显温馨与别致。

该物业配备全部家具，有多种不同的设计套餐可供选择。从室内的花盆，到屋外的摇椅，所有物品一应俱全，业主拎包即可入住。

值得一提的是，出门便是一片大型公共绿地。

奈克拉森说："这真是一个神奇的地方。"

房屋

这栋别墅包含四间卧室、三间浴室和一间盥洗室，建筑面积为3095平方呎。

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设施

该物业完全由Montageg公司管理，住户可以使用度假区配备的各种休闲设施，如高尔夫球场、水疗区和健身中心，并参与公司组织的骑马、泛舟和皮划艇等户外活动。此外，员工还将提供贴心的全方位服务，包括房屋维修和活动策划等。

奈克拉森称，员工将在每位业主抵达之前为他们安排好专属的活动。

周边

帕尔梅托布拉夫坐落于五月河(May River)河畔，距离南卡罗来纳州的特色小镇博福特(Beaufort)仅九分钟车程。此外，居民还可以到周边开阔的自然保护区观光和游玩。

经纪人：Tina Necrason, Montage International

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