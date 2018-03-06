格雷西广场10号(10 Gracie Square)的一套顶层公寓于上周五重回市场，售价降至1150万美元。在1988年出版的《时尚先生》(Esquire)杂志的一篇文章中，作家汤姆·沃尔夫(Tom Wolfe)将这栋合作公寓楼评为纽约42处"优质建筑"之一。

挂牌记录显示，这套四卧公寓目前标价1150万美元，比2015年的挂牌价格1890万美元低出700多万美元，而与2013年上市时的2300万美元相比，降幅高达50%。

根据柯克兰集团(The Corcoran Group)经纪人Maria Pashby和Joanna Pashby提供的挂牌信息，该物业包含12个房间，配备私人电梯、落地大窗、图书室、燃木壁炉、环绕式露台，并能欣赏东河美景。她们没有立即回应置评请求。

更多资讯: 宋美龄故居售出 千万豪宅只用18天

每月的维修费为1万7512美元。

房产记录显示，该物业由金融家Yves de Balmann所有，但环域居无法确认购买时间和买入价格。根据记录，至少自1998年以来，他一直是业主。截至发稿，de Balmann未能回应置评请求。

格雷西广场10号坐落于一条街道的尽头，比邻东河和卡尔舒尔茨公园(Carl Schurz Park)。根据报告，住户包括纽约名媛葛洛莉娅·范德比尔特(Gloria Vanderbilt)及儿子安德森·库珀(Anderson Cooper)、已故中华民国第一夫人宋美龄(Madame Chiang Kai-Shek)和房地产开发商斯蒂芬·罗斯(Stephen Ross)等名人。去年10月，媒体曾广泛报道奥巴马一家有意购买楼内的一套在售公寓，但事实证明，他们不会搬到这里。

关注环域居: