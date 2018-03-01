位置：美国南卡罗来纳州查尔斯顿(Charleston)

标价：410万美元

这栋魅力十足的殖民复兴风格别墅始建于1909年，由南卡罗来纳州备受欢迎的新古典主义建筑师Albert Todd操刀设计。Todd因设计查尔斯顿市长Tristram T. Hyde（任期为1915年至1919年）的豪华府邸而名声大振。同样地，新古典主义元素在这栋温馨明亮的住宅得到了淋漓尽致的展现，如门外的爱奥尼亚式和科林斯式立柱，但更显典雅质朴，不会太过张扬。

与此同时，蓝色的百叶窗、红色的Ludowici陶瓦屋顶和粗制灰泥涂抹的外墙又增添了一丝俏丽与活泼。

现业主于2006年买下该物业，并在近期花费一年半的时间对其进行翻修改造，保留了许多原始设计，包括实木地板、瓷砖地面、木制家具和装饰细节，并且打开了部分空间，从而营造出更加开放、实用的平面布局。

卖方经纪人Caroline Ragsdale称赞道，"房屋经过精心的维护和保养，而且空间得到了充分利用。"11呎和10呎高的天花板使内部显得十分宽敞。由于这栋别墅坐北朝南，而且大部分房门上方开有气窗，各个房间均有充足的自然采光。

房屋

该物业内设五间卧室、四间浴室和一间盥洗室，包括一间客用套房，建筑面积为4260平方呎。

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设施

这栋别墅包含许多精巧而独特的设计，如隐藏在餐厅书架后方的小酒吧/红酒房。环绕式门廊确保包括主浴室在内的所有房间与户外连通。开放式厨房配备便捷的步入式餐具室，以及Thermador双烤箱和燃气灶。车库内预留有电梯井和管线，而且地板切口贯穿至二层，买家可根据自身需要加装电梯。

全屋共有八座壁炉，其中六座可以正常使用。

周边

据Ragsdale介绍，该物业占据教堂街(Church Street)的拐角和制高点，而且地处南百老汇街(South Broad)历史最为悠久的街区之一。她补充道，"从前廊和客厅极目远眺，可以将教堂、White Point花园和阿什利河(Ashley River)的风光尽收眼底。"

这个历史街区坐落于查尔斯顿的中心地带，距离热闹繁华的上国王街(Upper King Street)还不到10分钟车程。

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经纪人：Caroline Ragsdale, Disher, Hamrick & Myers

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