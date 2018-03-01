旧金山著名的同志酒吧"狮子酒吧"(Lion Pub)在营业48年后于2016年关闭，目前被改造成一处独户住宅，标价599万5000美元出售。

这栋维多利亚风格的老建筑地处旧金山富人区太平洋高地(Pacific Heights)，从1968年起作为同志酒吧开门纳客，直至两年前老板Kelly Ellis去世后才被迫关闭。但据当地媒体报道，近年来随着该地区同性恋人群的减少，酒吧逐渐接纳更为多样化的客户群体。

1989年，Ellis在接受《湾区报道者》(Bay Area Reporter)的采访时说："自开业以来的20多年里，‘狮子酒吧’经历了很多变化。我们先是从学院风格的酒吧转型为舞厅，再到嬉皮风和奢华风，最后又回归学院风。"

如今，‘狮子酒吧’再度转型，摇身一变成为私人住宅。

房地产网站PropertyShark的记录显示，现业主、建筑设计公司Tim Murphy Design Associates创始人于2017年3月以350万美元买下Ellis的遗产。他说："在长达50年的时间里，这栋大楼未曾改动或维修。"

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Murphy说："虽然我们希望保留更多的原始细节，但房屋状况非常糟糕，所以不得不做出妥协。"尽管如此，他们保留了一扇狮子造型的彩色玻璃窗，并放置在外侧进行展示。他表示，他们最重要的一个发现便是精巧的翻牌酒水单。

Murphy补充道，整个改造工程耗时不到一年。如今，这处位于迪维萨德罗街(Divisadero Street)的豪华住宅包含四间卧室、四间浴室、一间盥洗室和一间佣人房，并完整保留了外墙、壁炉、楼梯和天窗等原始设计细节。

根据房地产代理公司Paragon Real Estate Group经纪人Ron Abta和Brett Jones提供的挂牌信息，屋内还拥有胡桃木地板和11呎高的天花板。截至发稿，他们未能回应置评请求。

房地产资讯网站Curbed率先披露了这则销售信息。

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