根据莱坊国际本周二发布的数据，海外买家逐渐将目光转向伦敦郊区的高端物业。2017年，500万英镑（折合695万美元）及以上的英国乡村住宅有45%被外国公民购买。

海外买家在市场中的占比与前两年相比显著上升。2015年和2016年，这一比例分别为21%和28%。

就英国乡村豪宅销售而言，2017年亚太地区买家贡献了19%的份额，而2014年这一比例仅为5%。与此同时，俄罗斯买家也开始回归，他们在前一年几乎销声匿迹，但去年购买了14%的郊区高端物业。

售价500万英镑以上豪宅买家群体分析 地区/年 2015 2016 2017 英国 78.9% 71.8% 54.8% 亚太 5.3% 10.3% 19% 俄罗斯及独联体 0% 2.6% 14.3% 欧洲、中东及非洲 13.2% 12.8% 9.5% 中南美洲 2.6% 2.5% 2.4% 数据来源：莱坊国际

据莱坊国际，与伦敦市中心相距45分钟车程的萨里郡北部(North Surrey)成为最炙手可热的乡村豪宅市场，40%的高端物业交易来自该地区，位居全国之首。

莱坊国际助理研究员Oliver Knight称，2017年郊区高端物业市场的总体表现好于预期，其中500万英镑及以上的豪宅销售同比增长7%，并推动长期走势重返上行通道。

Knight说："较低的基准利率和贷款利率无疑是市场升温的促进因素，同时外国货币对英镑的强劲表现也发挥一定作用。"

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伦敦各地豪宅销售综述

在三份独立报告中，莱坊国际还分析了伦敦各地豪宅市场的表现，包括皇后公园(Queen’s Park)、海德公园/贝斯沃特(Hyde Park/Bayswater)和肯辛顿(Kensington)。

总体而言，高端物业帮助伦敦中心区的住宅市场走向复苏，结束了2014年底由印花税新政引发的下跌颓势。

莱坊国际的数据显示，尽管2017年下半年伦敦市中心的住房成交量仅比2016年同期增长5%，但售价在500万英镑到1000万英镑（折合1389万美元）之间的豪宅销量同比上升14%。

据莱坊国际统计，在伦敦市中心的皇后公园社区，2017年客户数量较上一年同期激增52%，看房次数则同比飙升81%。

报告显示，由于卖方比以往更愿意议价，海德公园和贝斯沃特也迎来了上涨行情。2017年下半年，该社区售出10处500万英镑及以上的豪华住宅，比2016年同期多出四笔交易。

莱坊国际没有提供肯辛顿的销售数据，但表示强劲的市场表现在很大程度上归功于2017年全新上市的优质楼盘。

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